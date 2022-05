Cronaca 5103

Caltanissetta, bimbo di 3 anni scompare per qualche ora: ritrovato dai poliziotti delle Volanti

Il bimbo è stato trovato dai poliziotti in una zona impervia di campagna mentre guardava delle mucche al pascolo

Rita Cinardi

Si trovava nella casa di campagna col nonno quando ad un certo punto si è allontanato dalla proprietà di famiglia sparendo dalla vista dell'anziano. Protagonista della storia, per fortuna con lieto fine, un bimbo nisseno di 3 anni che aveva fatto perdere le sue tracce intorno alle 9.30 di questa mattina. Ad allertare la mamma del bimbo è stato il nonno sconvolto perché non riusciva più a ritrovarlo. Subito la donna si è messa in contatto con la polizia che ha attivato le ricerche. Alcuni equipaggi della sezione volanti della Polizia di Stato si sono immediatamente recati nella zona di campagna iniziando a cercare il piccolo. A circa trecento metri dal luogo di allontanamento gli agenti hanno trovato un paio di occhiali che indossava il bambino, indirizzando le ricerche in quella direzione. Poco dopo il bimbo è stato trovato dai poliziotti in una zona impervia di campagna mentre guardava delle mucche al pascolo. Probabilmente il piccolo, incuriosito dagli animali, ha iniziato a seguirli allontanandosi così dall’abitazione. Fortunatamente è finito tutto bene e gli agenti hanno affidato il bimbo alle cure della madre.



© Riproduzione riservata

