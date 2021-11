Cronaca 9259

Caltanissetta, bimbo di 1 mese morto per asfissia: inutile la corsa in ospedale

Sul posto la polizia per accertare le cause del decesso. E' successo questa mattina intorno alle 8.30

Rita Cinardi

Un bimbo di 1 mese è giunto questa mattina al pronto soccoro dell'ospedale Sant'Elia morto per asfissia. La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 8.30. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati in via Roma, nell'abitazione del piccolo, il bimbo era già in arresto cardiaco. Dalla centrale operativa, mentre veniva inviata l'ambulanza, l'operatore ha dato delle istruzioni ai genitori su come provare a rianimare il bimbo. Purtroppo però ogni tentativo è stato inutile. Vana anche la corsa in ospedale. Il bimbo è giunto già morto. Nonostante questo i medici del pronto soccorso e il rianimatore hanno provato per più di mezz'ora la rianimazione cardiopolmonare. Sul posto la polizia per accertare le cause del decesso.



