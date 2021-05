Cronaca 691

Caltanissetta, bimbo caduto a San Luca: grata al posto della ringhiera cede per colpa della ruggine

L'incidente si è verificato ieri pomeriggio in un palazzo di via Leonardo Da Vinci, nella zona residenziale di San Luca

Rita Cinardi

20 Maggio 2021 15:28

Una grata in ferro corrosa dalla ruggine e alla quale sarebbe bastata una lieve pressione per staccarsi. Precisamente il peso di un bimbo di 5 anni che ieri ha fatto un volo da un metro e mezzo e adesso è ricoverato, per fortuna non in gravi condizioni, all'ospedale Sant'Elia. L'incidente si è verificato in un palazzo di via Leonardo Da Vinci, nella zona residenziale di San Luca. A notare quanto era accaduto sarebbe stata una vicina che, vedendo la scena, avrebbe attirato l'attenzione della madre del bimbo che subito si è precipitata a soccorrerlo. La donna, insieme al marito, ha subito trasportato il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui sarebbero stati riscontrati diversi traumi. Sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti, insieme alla Scientifica e ai vigili del fuoco. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che nella scala tra il primo e il secondo piano, al posto della ringhiera, era stata sistemata una grata di ferro le cui trattenute di ancoraggio erano ormai corrose dalla ruggine.



