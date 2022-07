Caltanissetta, bimbo cade da una scala a chiocciola e finisce in pronto soccorso. Trasferito in eliambulanza a Palermo

Caltanissetta, bimbo cade da una scala a chiocciola e finisce in pronto soccorso. Trasferito in eliambulanza a Palermo

Dalla tac è emerso un trauma alla testa e al volto e la frattura di un braccio. E' stato dunque disposto il trasferimento al Di Cristina

Rita Cinardi

Un bimbo di 2 anni è giunto nelle prime ore di questa mattina al Sant'Elia di Caltanissetta dopo essere caduto da una scala a chiocciola. Quando il piccolo è arrivato in pronto soccorso i genitori avrebbero riferito che la caduta nel vuoto è avvenuta da un'altezza di circa 2 metri. Il bimbo è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, compresa una tac, dalla quale sarebbe emerso un trauma cranico e la fattura di un un braccio. A quel punto è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Di Cristina di Palermo. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.



