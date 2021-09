Cronaca 1532

Caltanissetta, bimba di 1 anno ricoverata per coronavirus: aveva tosse e difficoltà a respirare

I medici del pronto soccorso infettivologico dopo gli esami ne hanno disposto il trasferimento in ambulanza a Palermo

Rita Cinardi

20 Settembre 2021 14:31

Una bimba nissena di 1 anno, giunta questa mattina al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia è stata trasferita all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. La bimba, risultata positiva al Covid-19 è arrivata in ospedale con tosse, febbre e dispnea (difficoltà a respirare). I medici del pronto soccorso infettivologico dopo gli esami ne hanno disposto il trasferimento in ambulanza a Palermo. I genitori della bimba non avrebbero fatto il vaccino. Si tratta del quinto bimbo al di sotto dei 2 anni nell'ultimo mese giunto al pronto soccorso infettivologico, di questi ben 3 sono stati ricoverati. Rispetto alle prime fasi della pandemia adesso nella nostra provincia, complice la diffusione della variante Delta, molto più contagiosa, si registra un numero più alto di bimbi positivi e sintomatici. Soltanto due giorni fa, sempre al Di Cristina di Palermo, era stata trasferita un'altra bimba di 3 mesi proveniente dalla casa alloggio per minori di Serradifalco.



