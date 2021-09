Cronaca 2676

Caltanissetta, bimba di 1 anno cade e riporta un trauma cranico: era in braccio al compagno della madre

Alla piccola è stata riscontrata anche la frattura delle ossa del cranio ed è stato disposto il ricovero in Pediatria

Rita Cinardi

28 Settembre 2021 10:01

Una bimba nissena di un anno è stata ricoverata al reparto di Pediatria dell'ospedale Sant'Elia in seguito a una caduta. Secondo il racconto della madre la bimba sarebbe caduta mentre il compagno la teneva in braccio. Quando ieri mattina la piccola è arrivata in pronto soccorso, i sanitari hanno subito effettuato gli esami diagnostici dai quali è emerso un trauma cranico con frattura delle ossa del cranio. A quel punto è stato disposto il ricovero per tenere la piccola in osservazione.



