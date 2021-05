Cronaca 1692

Caltanissetta, bar viola per due volte misure anticontagio: disposta chiusura dalla Prefettura

Il provvedimento è stato adottato a seguito della reiterazione della violazione, il titolare dell’esercizio era stato sanzionato dalla Polizia di Stato nel mese di gennaio e nel mese di aprile

Redazione

22 Maggio 2021 12:22

I poliziotti della divisione polizia amministrativa della Questura hanno notificato il provvedimento prefettizio, che dispone la chiusura per trenta giorni lavorativi, al titolare di un bar di via Filippo Turati del Capoluogo. L’esercizio, in piena pandemia, era stato oggetto di controlli eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato e, in due circostanze, nel mese di gennaio e nel mese di aprile, erano state riscontrate violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento. A seguito delle due violazioni amministrative il Prefetto ha disposto la chiusura dell’esercizio. (Foto di repertorio relativa a precedenti controlli di polizia)



