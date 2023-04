Cronaca 445

Caltanissetta, azzannato da un pitbull per proteggere i suoi cani

E' successo ieri pomeriggio in centro storico mentre l'uomo stava portando a spasso i suoi due cani

Rita Cinardi

Aggredito da un pitbull mentre era a spasso con i suoi due cani, per proteggerli, è stato morso a una mano. L'incidente, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, si è verificato ieri pomeriggio in pieno centro storico. L'uomo, 66 anni, per salvaguardare i suoi animali, nel prenderli in braccio, è stato azzannato dall'altro cane di proprietà di una ragazza la quale, dopo aver recuperato il pitbull si è allontananta. Nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine che erano state allertate dal 66enne. Quest'ultimo alla fine ha rifiutato le cure dei sanitari e avrebbe deciso di non sporgere denuncia nei confronti della ragazza che avrebbe già dei precedenti.



