Caltanissetta, avviso pubblico per la costituzione di una long list di esperti esterni alle amministrazioni dei Comuni del distretto socio-sanitario

L'iniziativa è finalizzata alla realizzazione delle azioni del "Piano di Attuazione Locale – Quota servizi fondo povertà 2021"

Redazione

La Direzione Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta, Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 8, ha emanato un Avviso pubblico per la costituzione di una long list di esperti esterni alle amministrazioni dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 8 Caltanissetta, con la qualifica di Assistente Sociale, per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera (contratto di lavoro autonomo con professionista), sulla base delle reali necessità che nel corso del tempo si manifesteranno.

L’Avviso è finalizzato alla realizzazione delle azioni del “Piano di Attuazione Locale – Quota servizi fondo povertà 2021”: Azione 1a – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE; Azione 2b – INTERVENTI PER LA FAMIGLIA E LA GENITORIALITÀ – CENTRO PER LA FAMIGLIA; Azione 3c – SEGRETARIATO SOCIALE.

I professionisti interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro le ore 13:00 del 29 Settembre 2023, utilizzando esclusivamente i modelli (modello di domanda e scheda di autovalutazione) che possono scaricare accedendo al sito web del Comune di Caltanissetta, all’indirizzo: https://comune.caltanissetta.it/informazioni/avviso-pubblico-costituzione-di-una-long-list-di-esperti-esterni-alle-amministrazioni-dei-comuni-del-distretto-socio-sanitario-n-8-con-la-qualifica-di-assistente-sociale-per-l/, dove è possibile consultare nel dettaglio anche l’Avviso pubblico integrale.



