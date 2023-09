Attualita 534

Caltanissetta, avviso pubblico del Comune per la selezione di 6 operatori socio sanitari (Oss)

Saranno impegnati nel corso dell’anno scolastico 2023 - 2024 in attività integrative di assistenza agli alunni disabili per le direzioni didattiche

Redazione

La Direzione Politiche Sociali e Scuola del Comune di Caltanissetta ha emanato un Avviso Pubblico per la selezione di n. 6 Operatori aventi la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS), con esperienza documentata nell'assistenza agli alunni disabili, maturata presso Istituzioni Scolastiche e/o presso Enti, Associazioni, Cooperative Sociali, che hanno svolto servizi di assistenza agli alunni disabili presso le istituzioni scolastiche statali. Gli Operatori selezionati dovranno svolgere la propria attività nelle Direzioni didattiche/Istituti comprensivi scolastici statali di Caltanissetta per la realizzazione di interventi di assistenza integrativa, individuati dai Dirigenti scolastici, relativamente ad alunni disabili gravi.

Le attività possono riguardare: supporto nell'alimentazione in situazioni specifiche; particolari prestazioni/interventi di cura alla persona che necessitano di un'assistenza particolare che non rientra tra le competenze del personale ATA. Gli Operatori interessati dovranno presentare istanza al Comune di Caltanissetta entro le ore 13:00 del 14 settembre 2023 e dovrà essere recapitata con una delle seguenti modalità: a mezzo pec all’indirizzo direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it, o consegnata a mano al protocollo del Comune in corso V. Emanuele. I dettagli dell’Avviso di selezione, nonché i moduli per la presentazione dell’istanza e del curriculum, possono essere visionati accedendo all’Albo Pretorio online o al sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.caltanissetta.it.



© Riproduzione riservata

