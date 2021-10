Cronaca 676

Caltanissetta. Avviata la raccolta differenziata al Sant'Elia, Trobia: "Anche l'ospedale contribuirà a migliorare l'ambiente"

Il direttore del presidio ospedaliero: "Ci siamo adeguati alla normativa e siamo felici di dare il nostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente"

Redazione

28 Ottobre 2021 17:38

Avviata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta la raccolta differenziata dei rifiuti. Grazie al progetto realizzato dalla direzione di presidio, in collaborazione con Dusty e Comune di Caltanissetta, i vari reparti raccoglieranno carta, cartone, plastica, umido e indifferenziato per contribuire a migliorare l'ambiente. "Ci siamo adeguati alla normativa - ha detto il direttore del presidio ospedaliero, Benedetto Trobia - e siamo felici di dare il nostro contributo per la salvaguardia dell'ambiente. Adesso tutti i dipendenti, dal personale sanitario al personale tecnico, potranno conferire le frazioni differenziate all’interno degli eco-box sistemati in ogni reparto. Dopodiché i rifiuti vengono ritirati dal personale della Dusty. L’iniziativa nasce con l’intento di innestare un nuovo processo di crescita, cambiamento ed inversione di rotta che contribuirà a far aumentare la consapevolezza che anche all’interno di una struttura sanitaria, si possono applicare le buone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti urbani (da non confondersi con quelli speciali che vengono trattati in modo diverso)".



