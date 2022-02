Cronaca 653

Caltanissetta, avrebbe abusato e picchiato una ragazza: chiesti nove anni di carcere

E' la richiesta avanzata dal Pm nell'ambito di un processo che si celebra nei confronti di un imputato con rito abbreviato

Nove anni per presunti abusi su una conoscente. Li ha chiesti la procura di Caltanissetta per un imputato tunisino che da anni vive in città. Si tratta di un 36enne accusato di violenza sessuale, furto e lesioni. Il processo si celebra con il rito abbreviato. Quella che si sarebbe consumata nei confronti di una giovane nissena, costituita parte civile (avvocato Davide Schillaci), che s’è rifatta alle conclusioni della Procura.

Secondo la tesi accusatoria, l’imputato avrebbe invitato la ragazza a bere qualcosa in casa sua, ma poi ne avrebbe approfittato. Per costringerla ad avere quel rapporto, l’avrebbe presa pure a schiaffi. Prima di lasciarla andare via le avrebbe rubato anche i soldi dalla borsetta. Il tunisino si è difeso sostenendo che la ragazza sarebbe stata consenziente e di non averla né picchiata, né derubata. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Dacquì e Rosario Di Proietto, ha chiesto l’assoluzione. Il Gup ha disposto l’acquisizione dei tabulati telefonici della donna relativi al giorno prima in cui si sarebbero consumati gli abusi e dovrà essere risentita. (Vincenzo Falci, Gds.it)



