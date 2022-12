Cronaca 1136

Caltanissetta, automobilista si scontra con i new jersey sulla Ss640 e fugge: la polizia lo trova all'autogrill

Individuarlo è stato più facile del previsto. Un new jersey, infatti, era rimasto incastrato sotto il motore

Rita Cinardi

A bordo della sua auto si schianta contro i new jersey sulla Ss640 e continua tranquillamente la sua corsa fino all'autogrill. E' successo ieri, poco dopo le 19.30, quando una pattuglia della sezione volanti della Questura è intervenuta sulla Caltanissetta-Agrigento, subito dopo la galleria Sant'Elia in direzione A19. All'arrivo degli agenti, allertati dagli automobilisti, i new jersey erano sparsi sulla carreggiata e avrebbero potuto costituire un vero e proprio pericolo anche per gli altri utenti della strada. Dopo aver allertato l'Anas, per far sì che fosse ripristinata la strada e messa in sicurezza, i poliziotti hanno eseguito un controllo all'interno del distributore di carburante Anghillà dove hanno trovato un'auto con evidenti segni di ammaccatura su tutta la carrozzeria e, soprattutto, con un new jersey incastrato sotto il motore. I poliziotti hanno dunque individuato il conducente dell'auto che è stato sanzionato.



