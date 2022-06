Cronaca 2167

Caltanissetta, automobilista perde il controllo del mezzo e finisce contro altri due veicoli in sosta

Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti. Adesso per il giovane potrebbero scattare alcune sanzioni

Rita Cinardi

08 Giugno 2022 09:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-automobilista-perde-il-controllo-del-mezzo-e-finisce-contro-altri-due-veicoli-in-sosta Copia Link Condividi Notizia

Perde il controllo dell'auto e finisce contro altri due veicoli in sosta. E' successo ieri sera intorno alle 21.30 in via Xiboli, quando un giovane che stava transitando alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo distruggendo altre due auto che erano posteggiate. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per i rilievi. Per l'automobilista, la cui posizione è al vaglio della polizia, potrebbero scattare alcune sanzioni.



Perde il controllo dell'auto e finisce contro altri due veicoli in sosta. E' successo ieri sera intorno alle 21.30 in via Xiboli, quando un giovane che stava transitando alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo distruggendo altre due auto che erano posteggiate. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per i rilievi. Per l'automobilista, la cui posizione è al vaglio della polizia, potrebbero scattare alcune sanzioni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare