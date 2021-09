Cronaca 2667

Caltanissetta, automobilista accusa malore e travolge mamma e figlio: al Cefpas simulato un incidente stradale

L’intera scena faceva parte di uno scenario di simulazione ad alta fedeltà che si è svolto il 2 settembre al CEMEDIS

Redazione

02 Settembre 2021 16:38

Un’automobile, a causa dell’ictus del conducente, ha travolto una giovane mamma e il figlio di pochi mesi che si trovava nel passeggino causandone la morte immediata. L’auto ha continuato la sua folle corsa finendo contro un muro e investendo 5 passanti che sfortunatamente si trovavano lungo la traiettoria del mezzo. Oltre al decesso del piccolo, il conteggio delle vittime fa registrare un morto e 4 persone con gravi fratture e ferite, ricoverate nel vicino ospedale. Anche il conducente dell’auto è in coma nel reparto di terapia intensiva del nosocomio. Il grave incidente è avvenuto davanti l’ingresso principale della Casa per ferie del CEFPAS.

Per fortuna però l’intera scena faceva parte di uno scenario di simulazione ad alta fedeltà che si è svolto il 2 settembre al CEMEDIS, il Centro di simulazione del CEFPAS, nell’ambito del modulo sulle maxiemergenze del Corso teorico-pratico triennale in Medicina di Emergenza Urgenza 2020/2022.



Un'automobile, a causa dell'ictus del conducente, ha travolto una giovane mamma e il figlio di pochi mesi che si trovava nel passeggino causandone la morte immediata. L'auto ha continuato la sua folle corsa finendo contro un muro e investendo 5 passanti che sfortunatamente si trovavano lungo la traiettoria del mezzo. Oltre al decesso del piccolo, il conteggio delle vittime fa registrare un morto e 4 persone con gravi fratture e ferite, ricoverate nel vicino ospedale. Anche il conducente dell'auto è in coma nel reparto di terapia intensiva del nosocomio. Il grave incidente è avvenuto davanti l'ingresso principale della Casa per ferie del CEFPAS. Per fortuna però l'intera scena faceva parte di uno scenario di simulazione ad alta fedeltà che si è svolto il 2 settembre al CEMEDIS, il Centro di simulazione del CEFPAS, nell'ambito del modulo sulle maxiemergenze del Corso teorico-pratico triennale in Medicina di Emergenza Urgenza 2020/2022.

Ti potrebbero interessare