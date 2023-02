Cronaca 1876

Caltanissetta, autoarticolato abbandonato sulla strada statale 626: la PolStrada sanziona il proprietario del mezzo

Il veicolo pesante intralciava la normale circolazione creando grave pericolo per gli altri automobilisti in transito

Redazione

Ieri mattina un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta, nel transitare per la strada statale 626, ha notato un autoarticolato abbandonato in posizione pericolosa che occupava parte della carreggiata destinata al transito dei veicoli diretti sulla A/19. Il mezzo si presentava con due pneumatici distrutti e il proprietario non era sul posto per cui è stato necessario anche l’intervento dell’Anas per delimitare l’area e metterla in sicurezza fino alla rimozione dell’autoarticolato. Il proprietario, rintracciato dai poliziotti, è stato sanzionato per numerose violazioni delle norme del Codice della Strada, lo stesso, infatti, si era allontanato recandosi nella propria città in cerca di soccorsi fai da te. Le sanzioni gli sono state comminate per omessa segnalazione agli organi di polizia e all’Anas della presenza sulla strada di detriti di pneumatico distrutto; per occupazione della carreggiata destinata la transito degli altri veicoli e altre sanzioni. In questi casi, invece di abbandonare il mezzo, bisogna, infatti, avvisare immediatamente gli organi di polizia e l’Ente proprietario della strada per un tempestivo intervento a salvaguardia della sicurezza degli altri automobilisti in transito.



