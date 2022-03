Cronaca 5331

Caltanissetta, auto si schianta in viale Trieste e si ribalta: quattro feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, e il 118

Rita Cinardi

Incidente questa sera in viale Trieste dove un'auto si è ribaltata dopo lo scontro con un altro veicolo posteggiato. A bordo dell'auto un'intera famiglia, padre, madre e due bambini che hanno riportato diversi traumi. L'uomo, per cause che dovranno essere accertate, ad un certo punto, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi con un'altra auto. Il veicolo, dopo l'impatto, si è ribaltato appoggiandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, e il 118. In un primo tempo è stata data assistenza da un medico che si trovava nelle vicinanze. Con tutta probabilità l'automobilsta sarà sottoposto anche all'alcol test e agli esami tossicologici. (Foto Seguo News)



