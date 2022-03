Cronaca 3317

Caltanissetta, auto si ribalta in viale Trieste: conducente ubriaco e senza patente

In ospedale è finita tutta la famiglia, compresi i bimbi della coppia, uno dei quali ha battuto la testa

Rita Cinardi

18 Marzo 2022 14:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-auto-si-ribalta-in-viale-trieste-conducente-ubriaco-e-senza-patente Copia Link Condividi Notizia

Con moglie e figli in auto guidava ubriaco e senza patente l'uomo che ieri sera ha provocato un incidente in viale Trieste. Erano da poco passate le 21.30 quando i residenti della centralissima strada cittadina hanno sentito un forte rumore provenire dalla strada. Una scena del tutto inusuale quella che si è presentata agli occhi dei passanti e dei tanti che si sono affacciati sul balcone: un'auto ribaltata su un fianco e un'intera famiglia - padre, madre e bimbi di 2 e 7 anni - che provava ad uscire. I quattro, in un primo tempo soccorsi da un medico che si trovava nelle vicinanze, sono stati portati tutti al Sant'Elia. Nessuno sul momento aveva riportato ferite gravi ma nella tarda mattinata di oggi i bimbi sarebbero stati nuovamente portati in ospedale perché non stavano bene. Intanto la polizia, intervenuta sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco, ha disposto l'esecuzione dell'alcol test sull'uomo che è risultato positivo. Inoltre l'automobilista era privo di patente di guida poiché mai conseguita. Adesso sarà denunciato. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'auto posteggiata. (Foto Seguo News)



Con moglie e figli in auto guidava ubriaco e senza patente l'uomo che ieri sera ha provocato un incidente in viale Trieste. Erano da poco passate le 21.30 quando i residenti della centralissima strada cittadina hanno sentito un forte rumore provenire dalla strada. Una scena del tutto inusuale quella che si è presentata agli occhi dei passanti e dei tanti che si sono affacciati sul balcone: un'auto ribaltata su un fianco e un'intera famiglia - padre, madre e bimbi di 2 e 7 anni - che provava ad uscire. I quattro, in un primo tempo soccorsi da un medico che si trovava nelle vicinanze, sono stati portati tutti al Sant'Elia. Nessuno sul momento aveva riportato ferite gravi ma nella tarda mattinata di oggi i bimbi sarebbero stati nuovamente portati in ospedale perché non stavano bene. Intanto la polizia, intervenuta sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco, ha disposto l'esecuzione dell'alcol test sull'uomo che è risultato positivo. Inoltre l'automobilista era privo di patente di guida poiché mai conseguita. Adesso sarà denunciato. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'auto posteggiata. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare