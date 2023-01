Cronaca 5882

Caltanissetta, auto si ribalta e il conducente si dilegua: sul posto la polizia Municipale

Si tratterebbe di un incidente autonomo che gli agenti della Municipale stanno ricostruendo

Rita Cinardi

Incidente questa sera in via Niscemi dove un'auto si è ribaltata. Peccato però che quando gli agenti della Polizia Municipale sono arrivati, allertati da passanti e automobilisti, non abbiano trovato il conducente. Quest'ultimo, a quanto pare, si sarebbe dato alla fuga subito dopo l'incidente autonomo. A quanto pare un altro veicolo posteggiato sarebbe rimasto danneggiato. Gli agenti della Polizia Municipale che hanno eseguito i rilievi hanno chiuso al traffico la strada dall'incrocio con via Ruggero Settimo a quello con via Senatore D'Antona. (Foto Seguo News)



© Riproduzione riservata

