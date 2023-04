Caltanissetta, auto contro colonnina Enel in via Due Fontane: ragazza in ospedale e strada al buio

Caltanissetta, auto contro colonnina Enel in via Due Fontane: ragazza in ospedale e strada al buio

Nuovo incidente tra il capoluogo e San Cataldo. Tutt'ora nella zona molte abitazioni sono al buio

Rita Cinardi

Incidente autonomo oggi pomeriggio a Caltanissetta in via Due Fontane. Una donna di 24 anni ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro una colonnina dell'Enel. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in codice giallo traumatico al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Nessuna conseguenza grave dunque per l'automobilista. L'impatto con la colonnina dell'Enel, rimasta danneggiata, invece, ha provocato un black out in tutta la zona e, tutt'ora, molte abitazioni sono al buio. I tecnici starebbero lavorando per riparare i danni.



