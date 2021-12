Caltanissetta, auto a fuoco in via Val D'Aosta. Testimoni avrebbero visto una persona fuggire a piedi

Cronaca 1507

Caltanissetta, auto a fuoco in via Val D'Aosta. Testimoni avrebbero visto una persona fuggire a piedi

In corso il sopralluogo per capire se si tratta di un incendio di natura accidentale o dolosa

Rita Cinardi

Incendio d'auto intorno alle 23.30 di questa sera in via Val d'Aosta. A fuoco una Volskwagen T Rock di proprietà di una donna. I residenti si sono allarmati in seguito a un forte boato. Molti di loro si sono affacciati alle finestre e hanno notato l'auto, posteggiata per metà su un marciapiedi, avvolta dalle fiamme. Subito sono stati contattati i vigili del fuoco che poco dopo hanno spento l'incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sentito diversi testimoni. Alcuni di loro avrebbero visto una persona avvicinarsi all'auto per poi correre a piedi un istante prima dello scoppio. Adesso gli investigatori sono a lavoro per capire se si tratta di una casualità oppure se la fuga del giovane è legata all'incendio che, a quel punto, sarebbe di natura dolosa. Nell'incendio è rimasta danneggiata un'altra auto che si trovava posteggiata nelle vicinanze. (Foto Seguo News)



