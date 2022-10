Cronaca 1914

Caltanissetta, autista si ustiona con liquido refrigerante del motore: soccorso da Polstrada e 118

L'uomo si era rimesso alla guida del mezzo pesante nonostante il dolore. A notare che qualcosa non andava i poliziotti della Stradale

Rita Cinardi

16 Ottobre 2022 08:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-autista-si-ustiona-con-liquido-refrigerante-del-motore-soccorso-da-polstrada-e-118 Copia Link Condividi Notizia

Non è sfuggito all'occhio attento degli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta un conducente di un autoarticolato in difficoltà sulla Ss626 Caltanissetta-Gela. L'uomo, in seguito a un avaria del mezzo pesante, si era fermato per controllare che non vi fosse nulla di anomalo nel vano motore. Improvvisamente però è stato investito dal liquido refrigerante del motore che, ancora ad altissima temperatura, lo ha avvolto causandogli delle ustioni. Passato lo shock iniziale il povero autista si è rimesso alla guida, con non poche sofferenze, per fare rientro a casa e raggiungere la propria famiglia. A notare che qualcosa non andava i poliziotti della Stradale che hanno fermato il mezzo e una volta ascoltato quanto accaduto hanno subito contattato il 118. I sanitari hanno prestato le prime cure del caso constatando che, nonostante il dolore fosse abbastanza forte, le ustioni erano comunque di lieve entità. Medicato e superato lo shock l'uomo si è rimesso alla guida del mezzo e, dopo aver ringraziato 118 e polizia stradale per averlo aiutato, ha potuto continuare il viaggio verso casa.



Non è sfuggito all'occhio attento degli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta un conducente di un autoarticolato in difficoltà sulla Ss626 Caltanissetta-Gela. L'uomo, in seguito a un avaria del mezzo pesante, si era fermato per controllare che non vi fosse nulla di anomalo nel vano motore. Improvvisamente però è stato investito dal liquido refrigerante del motore che, ancora ad altissima temperatura, lo ha avvolto causandogli delle ustioni. Passato lo shock iniziale il povero autista si è rimesso alla guida, con non poche sofferenze, per fare rientro a casa e raggiungere la propria famiglia. A notare che qualcosa non andava i poliziotti della Stradale che hanno fermato il mezzo e una volta ascoltato quanto accaduto hanno subito contattato il 118. I sanitari hanno prestato le prime cure del caso constatando che, nonostante il dolore fosse abbastanza forte, le ustioni erano comunque di lieve entità. Medicato e superato lo shock l'uomo si è rimesso alla guida del mezzo e, dopo aver ringraziato 118 e polizia stradale per averlo aiutato, ha potuto continuare il viaggio verso casa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare