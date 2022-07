Cronaca 1290

Caltanissetta, autista pullman rimasto incastrato: "Nella parte alta di via delle Calcare nessun divieto"

L'autista ha scritto alla nostra redazione per fare presente che dall'altra parte esiste il divieto per i soli camion

Redazione

Vi scrivo riguardo alla notizia che avete pubblicato in data 23/07/22. Sono l’autista che era alla guida del pullman che è rimasto incastrato. Il vostro giornale ha riportato un dato errato poiché la segnaletica dall’altro lato d’accesso alla strada nella quale il pullman è rimasto incastrato indicava solo il divieto per i camion. Non erano presenti divieto di accesso per ì pullman e non c’era indicazione del quintalaggio per i mezzi pesanti. Questo al momento i cui e’ avvenuto l’evento. Ora non so se la segnaletica e’ stata corretta. Eravamo in due e di certo sappiamo leggere la segnaletica stradale e nessuno può mettere in dubbio la nostra serietà e competenza.

Cordiali saluti. (Lettera firmata)



