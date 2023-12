Attualita 510

Caltanissetta, attività teatrale inclusiva all'istituto "Russo" con il regista Rapè

L'iniziativa proposta dalla società Dante Alighieri guidata da Marisa Sedita nell'ambito del progetto "Rosso e Leonardo in piazza - Letture teatrali"

Redazione

Sono nove gli studenti dell’IISS Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dal Ds, prof.ssa Maria Rita Basta, che sono stati coinvolti nel progetto "Rosso e Leonardo in piazza - Letture teatrali" proposto dalla Società Dante Alighieri Comitato Provinciale di Caltanissetta, su iniziativa della prof.ssa Marisa Sedita.

L’intero progetto, diretto dal regista Aldo Rapè, ha coinvolto alcune scuole nissene tra cui la L. Russo con gli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione: Salvatore Arcarese, Damiano Lipari, Francesca Pirrera, Irene Ulfo, Gabriele Ventura della classe 5A e dell’Indirizzo Economico per il Marketing internazionale: Giuseppe Bennardo della classe 1A, Francesca Alù, Chiara Cumia, della classe 2A e Serena Amico della classe 4A.

“Il progetto all’interno del nostro Istituto” - dichiara la prof.ssa Emanuela Arena insegnante di sostegno e coordinatrice del progetto - è stato altamente inclusivo. Il regista Aldo Rapè, coadiuvato dall’aiuto regia Monica Granatelli, ha permesso ai nostri studenti di studiare una novella di Leonardo Sciascia Giufà in un clima molto divertente e dinamico utilizzando le tecniche di espressione teatrale. La metodologia didattica laboratoriale ha permesso un apprendimento significativo sviluppando abilità espressive e potenziando competenze trasversali importanti tra le quali l’empatia, il team working e la gestione dello stress.”

Gli studenti dopo lo studio a scuola della novella, sono stati coinvolti dal regista Aldo Rapè, insieme con le altre scuole aderenti, invitate a trattare le letture teatrali affrontate in luoghi di cultura nel Centro storico di Caltanissetta quali la Biblioteca Scarabelli ed altri luoghi significativi nella vita dei due autori: Leonardo Sciascia e Pier Maria Rosso Di San Secondo. Il progetto è terminato con le letture dei brani dei due autori siciliani presso il Teatro Rosso di S. Secondo con una suggestiva esperienza degli studenti insieme con gli allievi “Canper” dei laboratori teatrali diretti da Aldo Rapè.

Gli studenti, guidati dalla prof.ssa Emanuela Arena, dalla prof.ssa Paola Accardo, insegnanti di sostegno e degli assistenti alla comunicazione Clemente Favata e Antonella Milazzo e coadiuvati dalla Funzione Strumentale Area 3, prof.ssa Laura Abbaleo, al termine delle attività hanno manifestato il loro entusiasmo per la partecipazione all’attività tanto da richiedere di ripetere l’esperienza che è stata altamente formativa dal punto di vista didattico e relazionale.



