Caltanissetta, raccolta differenziata: attivi due punti di distribuzione dei sacchi

C'è la possibilità di ritirare la fornitura in via De Gasperi (Comando Vigili), e in via P. Chinnici (sede Dusty)

Redazione

10 Giugno 2021 19:41

Il Comune di Caltanissetta e Dusty invitano la cittadinanza a rispettare le vigenti procedure di sicurezza anti-Covid, anche per ritirare i sacchi per la raccolta differenziata. Si ricorda infatti che sono attivi due punti di distribuzione in città - in via Alcide De Gasperi presso il Comando dei Vigili Urbani e in via Paolo Chinnici (zona industriale) - per evitare di creare lunghe file e potenziali e probabili assembramenti. I PUNTI ATTIVI DI DISTRIBUZIONE: In via Alcide De Gasperi (presso il Comando dei Vigili Urbani), gli utenti potranno ritirare la fornitura dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 13.00), con la presenza di un operatore Dusty che consegnerà i sacchi. Per il ritiro bisogna essere muniti di tessera sanitaria.

Gli utenti potranno recarsi anche negli uffici Dusty, in via Paolo Chinnici (zona industriale), aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 (domenica chiuso). Per il ritiro si richiede la tessera sanitaria. Le consegne delle forniture avvengono nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-Covid, pertanto i temi potrebbero essere inevitabilmente un po’ più lunghi, pertanto si invita la cittadinanza alla massima collaborazione, consapevole del delicato periodo che stiamo vivendo legato alla pandemia.



