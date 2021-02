Cronaca 799

Caltanissetta. Atti persecutori, lesioni e maltrattamenti: 25enne arrestato dalla Squadra Mobile

Il giovane dovrà scontare la pena definitiva della reclusione a due anni e quattro mesi

Redazione

11 Febbraio 2021 11:08

I poliziotti della Squadra Mobile ieri hanno arrestato Gaetano Arnone, nisseno 25enne, sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, dovendo espiare la pena definitiva della reclusione a due anni e quattro mesi, in quanto condannato dal Tribunale di Caltanissetta per i reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi tra il 2014 e il 2019. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti presso la casa circondariale di Caltanissetta.



I poliziotti della Squadra Mobile ieri hanno arrestato Gaetano Arnone, nisseno 25enne, sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, dovendo espiare la pena definitiva della reclusione a due anni e quattro mesi, in quanto condannato dal Tribunale di Caltanissetta per i reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi tra il 2014 e il 2019. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti presso la casa circondariale di Caltanissetta.



Covid, vaccini: prenotazioni solo per over 80, diffidare da informazioni non ufficiali

News Successiva WhatsApp, allarme in Sicilia per la truffa del "codice a 6 cifre": ecco come funziona

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare