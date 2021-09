Politica 86

Caltanissetta, assegnazione locali del Comune: martedì 28 si procederà all'apertura delle buste

A darne notizia l'assessore al Patrimonio Luciana Camizzi. Si tratta di locali in corso Umberto e piazza Mercato Grazia

Redazione

25 Settembre 2021 09:12

Si comunica alla cittadinanza Che giorno 28-09-2021 alle ore 12, presso l’ufficio tecnico, si procederà in forma pubblica all’apertura delle 7 offerte pervenute in busta chiusa per l’assegnazione in locazione dei locali di proprietà del Comune siti in C.So Umberto e Piazza Mercato Grazia. Grande soddisfazione dell’Assessore al patrimonio Luciana Camizzi,che si augura che questo sia l’inizio di una rivitalizzazione di una arteria così importante della nostra città quale Corso Umberto, un tempo brulicante di attività commerciali e negozi Si invita la cittadinanza a partecipare all’apertura delle buste seguendo anche per chi fosse impossibilitato in presenza a seguire la diretta alla seguente pagina: https://meet.jit.si/locazioneimmobilicaltanissetta



Si comunica alla cittadinanza Che giorno 28-09-2021 alle ore 12, presso l'ufficio tecnico, si procederà in forma pubblica all'apertura delle 7 offerte pervenute in busta chiusa per l'assegnazione in locazione dei locali di proprietà del Comune siti in C.So Umberto e Piazza Mercato Grazia. Grande soddisfazione dell'Assessore al patrimonio Luciana Camizzi,che si augura che questo sia l'inizio di una rivitalizzazione di una arteria così importante della nostra città quale Corso Umberto, un tempo brulicante di attività commerciali e negozi Si invita la cittadinanza a partecipare all'apertura delle buste seguendo anche per chi fosse impossibilitato in presenza a seguire la diretta alla seguente pagina: https://meet.jit.si/locazioneimmobilicaltanissetta

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare