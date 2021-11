Cronaca 1326

Caltanissetta, arrestato per le violenze a moglie e figli: è la stessa persona che aveva aggredito il sindaco

Il 51enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto al carcere Malaspina

Rita Cinardi

11 Novembre 2021 10:39

Un uomo nisseno di 51 anni, G.R. le iniziali, è stato arrestato dai carabinieri e condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento scaturisce dalla denuncia-querela presentata dalla moglie e dal figlio conviventi, vittime di ripetute vessazioni e violenze fisiche poste in essere dall’arrestato. Si tratta dello stesso uomo che la sera del 28 ottobre scorso aveva aggredito il sindaco Roberto Gambino mentre si trovava in viale della Regione con altre persone. In quel caso, nel corso del processo per direttissima, era stata disposta la misura del divieto di avvicinamento a meno di 200 metri. In passato il 51enne si era reso protagonista di altri episodi di aggressione nei confronti di un ex assessore, dei dipendenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari, delle forze dell'ordine. In un'occasione si era anche legato davanti al tribunale minacciando atti di autolesionismo.



