Cronaca 1329

Caltanissetta, anziano si spara a un'ascella: è ancora vivo ma la prognosi è riservata

L'anziano è stato sottoposto ad esami diagnostici dai quali sarebbe emersa una complicazione a livello del torace

Rita Cinardi

Rita Cinardi

24 Giugno 2022 18:55

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio in contrada Gibbara dove un uomo di 85 anni ha tentato il suicidio. L'anziano si è sparato un colpo di fucile che lo ha colpito nella zona dell'ascella. A dare l'allarme sono stati gli stessi familiari dell'anziano. Poco dopo sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti e gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui sono state prestate le prime cure e l'anziano è stato sottoposto ad esami diagnostici dai quali sarebbe emersa una complicazione a livello del torace. E' stato disposto dunque il trasferimento dell'anziano a Palermo in eliambulanza. Il paziente è in prognosi riservata.



