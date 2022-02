Caltanissetta, anziano investito in via Paladini trasportato in codice rosso al Sant'Elia

Cronaca 2624

Caltanissetta, anziano investito in via Paladini trasportato in codice rosso al Sant'Elia

All'uomo, un ottantenne, dai primi esami sarebbe stata riscontrata la frattura del bacino e della clavicola

Rita Cinardi

Ancora un anziano investito a Caltanissetta è finito in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia. Questa volta si tratta di un uomo di 80 anni, che stava rientrando dopo essersi recato a fare la spesa quando è stato travolto da un minivan di una squadra di manutentori all'altezza del Trink Bar, in via Filippo Paladini. Le persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente contattato i soccorsi. Alle 10.20 è arrivata la chiamata alla centrale del 118 e poco dopo un'ambulanza è arrivata sul posto. L'anziano è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove, stando ai primi esami, sarebbe stata riscontrata la frattura del bacino e della clavicola. Gravi dunque i traumi riportati nell'urto ma al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.



