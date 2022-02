Caltanissetta, anziano investito in via Colajanni finisce in ospedale: dovrà essere operato

Cronaca 3382

Caltanissetta, anziano investito in via Colajanni finisce in ospedale: dovrà essere operato

Nuovo investimento di un pedone in città. A farne le spese, ancora una volta, un anziano che stava uscendo dalla propria abitazione

Rita Cinardi

Ennesimo investimento di un anziano a Caltanissetta. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio alle 19.15 in via Colajanni all'altezza del civico 131. L'anziano, 83 anni, era appena uscito da casa quando è stato travolto da un fuoristrada guidato da un quarantenne. Quest'ultimo avrebbe riferito di non essersi accorto del pedone per via della forte pioggia che imperversava in quel momento e la scarsa visibilità. L'anziano è stato subito soccorso dall'automobilista e dai passanti che hanno chiamato il 118. I sanitari hanno trasportato l'ottantatreenne al pronto soccorso dove, in seguito agli esami diagnostici, è stata riscontrata la frattura di tibia e perone. Il paziente, dichiarato guaribile in 30 giorni, dovrà essere sottoposto a intervento.



