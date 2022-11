Cronaca 1898

Caltanissetta, anziano inciampa su una basola sollevata in piazza e cade con le buste della spesa: soccoro dal 118

Nelle vicinanze erano presenti due agenti della Polizia Municipale che hanno ascoltato la testimonianza dell'uomo scrivedo una relazione su quanto accaduto

Rita Cinardi

Incidente questa mattina per un anziano piombato a terra inseme alle borse della spesa mentre camminava in piazza Garibaldi. L'uomo, un 76enne, stava attraversando la piazza quando improvvisamente è inciampato su una basola sollevata. Ad assisterlo alcuni amici che si trovavano con lui e che lo hanno fatto sedere in un bar poco distante. Nelle vicinanze erano presenti due agenti della Polizia Municipale che hanno ascoltato la testimonianza dell'uomo scrivedo una relazione su quanto accaduto. L'anziano che ha riportato escoriazioni alle braccia e alle gambe, e al quale si è strappato il giubbotto, ha avuto anche un calo di pressione per lo spavento. Sul posto dunque è stata fatta intervenire anche un ambulanza del 118. I soccorritori lo hanno quindi condotto al Sant'Elia dove gli sono state prestate le cure del caso. I medici hanno giudicato le ferite guaribili in qualche giorno.



