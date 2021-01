Cronaca 3014

Caltanissetta, anziano in fin di vita salvato al pronto soccorso. Nocilla: "Non ci risparmiamo mai per nessuno"

Un anziano di 93 anni era arrivato ormai in stato di precoma e valori di saturazione, frequenza cardiaca e ph quasi incompatibili con la vita

Rita Cinardi

25 Gennaio 2021 11:00

In piena epidemia Covid-19 la cura e l'attenzione a tutti gli altri pazienti ovviamente non si è mai affievolita al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove squadre affiatate di medici e infermieri continuano a fronteggiare le altre emergenze. Come quella arrivata qualche sera fa, un anziano di 93 anni ormai in stato di precoma e valori di saturazione, frequenza cardiaca e ph quasi incompatibili con la vita. Ma per i medici e gli infermieri tutte le vite vanno salvate con lo stesso impegno e alla fine anche il 93enne è stato rianimato e adesso continuerà la sua degenza al reparto di Medicina Interna. "Quella sera - racconta il dottore Sebastiano Nocilla - con il supporto degli infermieri Vincenzo Misuraca, Andrea Mingoia, Raimondo Naro, non ci siamo dati per vinti e alla fine siamo riusciti a riportare in vita questo anziano arrivato ormai in condizioni gravissime. E' una squadra affiatata con la quale si lavora molto bene e siamo orgogliosi di come stiamo continuando il nostro lavoro".

