Cronaca 2075

Caltanissetta: anziano colto da malore rimane a terra per ore, salvato da un cagnolino a spasso con i padroni

L'uomo era steso a terra in una zona impervia. A sentire il suo odore è stato un piccolo Jack Russel andato in suo soccorso

Rita Cinardi

Storia a lieto fine questa mattina in zona Balate, a Caltanissetta, dove un anziano, a terra da ore in seguito a un malore, è stato trovato da un cagnolino. E' un piccolo Jack Russel il protagonista di quello che poi è stato un vero e proprio salvataggio. Senza il suo fiuto infatti la situazione avrebbe potuto peggiorare di ora in ora. Ma ecco i fatti. Questa mattina un nisseno aveva deciso di fare una passeggiata in campagna, nelle vicinanze di via Parri, insieme al figlio e al loro cagnolino. Una passeggiata tra la natura che bimbo e cagnolino stavano apprezzando particolarmente fino a quando il jack russel, attratto da qualcosa di insolito, si è allontanato correndo. Il cane tornato dal padrone ha cominciato ad abbaiare insistentemente lasciando intendere di aver trovato qualcosa fino a quando l'uomo, insospettito, ha verificato con i suoi occhi. Riverso a terra, in una zona particolarmente impervia, giaceva un anziano in evidente stato di sofferenza.

L'uomo, un 87enne era uscito questa mattina per andare a raccogliere della verdura, ad un tratto però, intorno alle 10, è stato colto da un malore e si è accasciato a terra. Posizione in cui è rimasto fino alle 14 quando è stato notato dal Jack Russel. Il proprietario del cagnolino a quel punto ha immediatamente contattato il 118 e pochi minuti dopo sono arrivati i soccorritori su ambulanza Charlie 1. I sanitari accertate le condizioni generali dell'anziano, accaldato e disidratato dopo tutte quelle ore a terra, lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Elia dove adesso i medici lo stanno sottoponendo a degli accertamenti. Il figlio dell'anziano, che lavora fuori città, una volta appresa la notizia ha ringraziato i protagonisti della storia e sta raggiungendo il padre.



