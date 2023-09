Caltanissetta, anziano affetto da Alzheimer vaga per strada: soccorso dai carabinieri e riaffidato al figlio

La segnalazione alla sala operativa dei carabinieri è arrivata da un passante che aveva notato l'anziano solo e smarrito

Rita Cinardi

Rita Cinardi

15 Settembre 2023 13:38

Un uomo di 73 anni affetto da Alzheimer, che vagava per le vie della città, è stato soccorso dai carabinieri che lo hanno riaffidato al figlio. A segnalare la presenza di un anziano solo, e dall'aria smarrita, tra via Fra Giarratana e via Salvo D'Acquisto è stato un passante che ha subito contattato i carabinieri. Gli uomini dell'Arma sono giunti poco dopo e dopo aver rassicurato l'anziano hanno rintracciato il figlio. Quest'ultimo è arrivato poco dopo e l'anziano è stato riaffidato alle sue cure.



