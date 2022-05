Caltanissetta, anziana sola in casa minaccia atti di autolesionismo: i poliziotti la tranquillizzano e la affidano alle cure dei sanitari

Caltanissetta, anziana sola in casa minaccia atti di autolesionismo: i poliziotti la tranquillizzano e la affidano alle cure dei sanitari

Gli agenti hanno anche contattato i familiari per informarli della situazione

Rita Cinardi

Ha minacciato atti di lesionismo davanti ai poliziotti mentre si trovava in uno stato di evidente alterazione psichica un'anziana signora nissena che adesso è stata affidata alle cure dei sanitari. Era stata la stessa donna, una ottantenne, a contattare la polizia e una volta arrivati in casa sua gli agenti hanno potuto notare che l'anziana delirava, probabilmente a causa di un problema neurologico peggiorato dalla solitudine. A quel punto i poliziotti hanno tranquillizzato la signora e nel frattempo hanno contattato un'ambulanza arrivata sul posto pochi minuti dopo. Gli agenti hanno anche contattato i familiari per informarli della situazione.



