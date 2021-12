Cronaca 2445

Caltanissetta, anziana sola in casa cade: i vicini sentono le urla e chiamano i carabinieri

Quando i militari della sezione Radiomobile sono arrivati la donna era riversa a terra in cucina. Hanno subito provveduto a rassicurarla e tranquillizzarla in attesa del 118

Rita Cinardi

Storia a lieto fine domenica pomeriggio a Caltanissetta per un'anziana residente in via Boccaccio. La donna, ultranovantenne, si era sentita male mentre si trovava in cucina finendo sul pavimento. Ad udire le urla sono stati i vicini di casa che hanno immediatamente contattato il numero unico per le emergenze 112. Di lì a poco sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta. I militari, che a loro volta hanno udito le urla provenire dall'abitazione, sono riusciti ad aprire la porta di ingresso e introdursi dentro. Quando hanno trovato l'anziana signora riversa sul pavimento, in attesa dell'arrivo degli operatori del 118, hanno provveduto a calmarla e rassicurarla. La novantenne infatti era ancora impaurita per quanto accaduto e trovandosi sola si era sentita smarrita. Una volta arrivati i sanitari, i carabinieri hanno affidato alle loro cure l'anziana che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti. (Foto Seguo News)



