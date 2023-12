Cronaca 2026

Caltanissetta, anziana lascia il gas aperto per ore ma non si accorge di nulla: i vicini allertano i vigili del fuoco

Intervenuti anche i sanitari del 118 ma, per fortuna, non è stato necessario il trasporto in ospedale

Rita Cinardi

04 Dicembre 2023 19:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-anziana-lascia-il-gas-aperto-per-ore-ma-non-si-accorge-di-nulla-i-vicini-allertano-i-vigili-del-fuoco Copia Link Condividi Notizia

Intervento di vigili del fuoco e 118 oggi pomeriggio in via Mangione, in pieno centro storico, dove una anziana signora, che vive da sola, aveva lasciato il gas aperto. A rendersene conto sono stati i vicini che hanno sentito l'odore acre del gas che ormai stava inondando la strada. L'anziana infatti aveva lasciato il gas aperto da ore ma, non avvertendone l'odore, non aveva percepito il pericolo e aveva continuato le sue faccende domestiche. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno subito risolto chiudendo il rubinetto del gas e areando i locali dell'abitazione, mentre gli operatori del 118 si sono sincerati delle buone condizioni di salute dell'anziana per la quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.



Intervento di vigili del fuoco e 118 oggi pomeriggio in via Mangione, in pieno centro storico, dove una anziana signora, che vive da sola, aveva lasciato il gas aperto. A rendersene conto sono stati i vicini che hanno sentito l'odore acre del gas che ormai stava inondando la strada. L'anziana infatti aveva lasciato il gas aperto da ore ma, non avvertendone l'odore, non aveva percepito il pericolo e aveva continuato le sue faccende domestiche. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno subito risolto chiudendo il rubinetto del gas e areando i locali dell'abitazione, mentre gli operatori del 118 si sono sincerati delle buone condizioni di salute dell'anziana per la quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare