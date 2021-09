Cronaca 3176

Caltanissetta, anziana investita mentre attraversava sulle strisce pedonali: è in prognosi riservata

La vittima dell'incidente, a seguito del violento impatto, ha fatto un volo di 10 metri per poi piombare sull'asfalto

Rita Cinardi

13 Settembre 2021 21:38

Una donna di 82 anni, A.A. le iniziali, è in prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10 in via Fra Giarratana. L'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali per andare in macelleria quando, improvvisamente, è stata travolta da una Citroen guidata da un uomo di 77 anni. La vittima dell'incidente, a seguito del violento impatto, ha fatto un volo di 10 metri per poi piombare sull'asfalto. I passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in codice rosso al Sant'Elia. L'anziana è stata già sottoposta a due tac che hanno rilevato una emorragia cerebrale e fratture multiple al volto. Nelle prossime ore dovrà essere sottoposta anche a una consulenza al reparto di chirurgia maxillo-facciale del Civico di Palermo. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.



