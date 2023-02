Cronaca 2327

Caltanissetta, anziana inciampa su una buca e si rompe naso e occhiali

Ancora una vittima delle buche cittadine. Questa volta l'incidente si è verificato in via Turati

Rita Cinardi

22 Febbraio 2023 12:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-anziana-inciampa-su-una-buca-e-si-rompe-naso-e-occhiali Copia Link Condividi Notizia

Incidente per una settantenne che questa mattina è inciampata in una buca in via Turati. La donna, che stava camminando all'altezza della rotatoria, è inciampata a causa dell'irregolarità dell'asfalto fino a terra e battendo violentemente il volto. Subito i presenti hanno assistito la donna che sanguinava vistosamente dal naso. Nella caduta si sono rotti anche gli occhiali. Poco dopo è arrivata un'ambulanza del 118. I soccorritori hanno trasportato la 70enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice giallo. Si sospetta la frattura del setto nasale.



Incidente per una settantenne che questa mattina è inciampata in una buca in via Turati. La donna, che stava camminando all'altezza della rotatoria, è inciampata a causa dell'irregolarità dell'asfalto fino a terra e battendo violentemente il volto. Subito i presenti hanno assistito la donna che sanguinava vistosamente dal naso. Nella caduta si sono rotti anche gli occhiali. Poco dopo è arrivata un'ambulanza del 118. I soccorritori hanno trasportato la 70enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice giallo. Si sospetta la frattura del setto nasale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare