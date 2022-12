Cronaca 2173

Caltanissetta, anziana si perde e vaga in lacrime: soccorsa dai poliziotti che la rassicurano in attesa del figlio

La signora, una volta al sicuro tra le mura domestiche e affidata alla cura dei propri familiari, prima di accomiatarsi dagli agenti ha voluto stringerli in un affettuoso abbraccio

Redazione

19 Dicembre 2022 10:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-anziana-in-stato-confusionale-si-perde-i-poliziotti-la-rassicurano-e-le-offrono-cibo-in-attesa-di-rintracciare-il-figlio Copia Link Condividi Notizia

Qualche giorno fa l’equipaggio di una volante della Polizia di Stato, a seguito di segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, è intervenuto nel capoluogo poiché una donna anziana in stato confusionale non trovava più la via della propria abitazione. La donna, smarrita e in lacrime, a causa della patologia dalla quale è affetta, ha riferito agli agenti di essere uscita di casa e di non ricordare più quale era la via per farvi ritorno. Nelle more che l’operatore della sala operativa della questura svolgesse i dovuti accertamenti finalizzati a identificare la donna, gli agenti hanno provveduto a rasserenarla, darle del cibo e a ristorarla. L’ottantenne, rassicurata dalla presenza e dalla cura prestatale dai poliziotti, si è così calmata. A identificazione compiuta i poliziotti hanno provveduto a rintracciare il figlio dell’anziana donna e a riaccompagnarla a casa. La signora, una volta al sicuro tra le mura domestiche e affidata alla cura dei propri familiari, prima di accomiatarsi dagli agenti ha voluto stringerli in un affettuoso abbraccio ringraziandoli del loro intervento.



Qualche giorno fa l'equipaggio di una volante della Polizia di Stato, a seguito di segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, è intervenuto nel capoluogo poiché una donna anziana in stato confusionale non trovava più la via della propria abitazione. La donna, smarrita e in lacrime, a causa della patologia dalla quale è affetta, ha riferito agli agenti di essere uscita di casa e di non ricordare più quale era la via per farvi ritorno. Nelle more che l'operatore della sala operativa della questura svolgesse i dovuti accertamenti finalizzati a identificare la donna, gli agenti hanno provveduto a rasserenarla, darle del cibo e a ristorarla. L'ottantenne, rassicurata dalla presenza e dalla cura prestatale dai poliziotti, si è così calmata. A identificazione compiuta i poliziotti hanno provveduto a rintracciare il figlio dell'anziana donna e a riaccompagnarla a casa. La signora, una volta al sicuro tra le mura domestiche e affidata alla cura dei propri familiari, prima di accomiatarsi dagli agenti ha voluto stringerli in un affettuoso abbraccio ringraziandoli del loro intervento.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare