Caltanissetta, anziana colta da malore mentre guida: a prestarle soccorso una militare del centro di accoglienza

L'anziana era all'interno dell'autovettura col capo chino sullo sterzo e le mani sulla fronte, poco prima aveva perso i sensi

Rita Cinardi

Colta da malore mentre stava guidando un'anziana signora non ha potuto far altro che fermarsi davanti il centro di accoglienza di Pian del Lago. Ed è stato pochi minuti dopo che i militari dell'Esercito, che svolgono il servizio di vigilanza all'interno del centro, si sono accorti di un'utilitaria ferma all'ingresso e che c'era qualcosa che non andava. All'interno dell'autovettura hanno trovato infatti l'anziana col capo chino sullo sterzo e le mani sulla fronte. Una dei militari presenti si è avvicinata alla signora la quale, rassicurata dalla presenza femminile di personale dell'esercito, le ha detto di aver perso i sensi. La militare ha subito contattato il 118 che, dalla centrale operativa, ha disposto l'invio di un'ambulanza. La paziente è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per le cure del caso. Sul posto anche una volante della polizia.



