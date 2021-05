Cronaca 556

Caltanissetta, Antonino Ciavola nuovo capo della Squadra mobile: "Orgoglioso del nuovo incarico"

Marzia Giustolisi va al Sisco di Catania: "Lascio Caltanissetta dopo 11 anni. E' stata la mia seconda città"

Redazione

13 Maggio 2021 14:04

Nel corso della conferenza stampa il Questore Ricifari ha illustrato la strategia del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha rimodulato le strutture investigative territoriali con l’istituzione delle Sisco, sezioni investigative con competenza interprovinciale e interregionale, dipendenti dal Servizio Centrale Anticrimine, deputate allo svolgimento delle attività d’indagine sulla criminalità organizzata, ecomafie, ecc.

Il Vice Questore Aggiunto dr Antonino Corrado Ciavola: “Sono orgoglioso di questo nuovo incarico alla Squadra Mobile di Caltanissetta, dopo aver diretto quelle di Ragusa ed Enna. L’augurio che mi faccio e che faccio ai miei nuovi uomini è quello di continuare a investigare per com’è stato fatto in questi ultimi anni. Faccio un enorme in bocca al lupo alla collega Giustolisi che, dopo Caltanissetta, va ad assumere un incarico importantissimo nella nuova sede”.

Il Vice Questore d.ssa Marzia Giustolisi: “ringrazio il Questore Ricifari per avermi voluta qui oggi. Il Servizio Centrale Operativi di Roma mi ha chiesto di assumere questo nuovo incarico in seno al Sisco di Catania. Dopo undici anni, lasciare Caltanissetta per me non è semplice, la sento come la mia seconda città. Ringrazio tutti i Questori che mi hanno diretto. Voglio pure ringraziare il Vicario del Questore, dr Gaspare Calafiore, perché mi ha supportato nei profili non strettamente investigativi della mia attività. Auguro al dr Ciavola e al dr Avvento un grande in bocca al lupo per il lavoro che dovranno continuare a svolgere”.



