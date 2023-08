Cronaca 2821

Caltanissetta, ancora una volta la dea bendata bacia il bar tabacchi Colorado cafè: vinti 50mila euro

Sempre nella stessa rivendita a marzo era stato vinto un milione di euro

Redazione

Ancora una volta la Dea della fortuna passa da Caltanissetta e nuovamente dal bar tabacchi Colorado cafè della signora Zoda Domenica. Realizzato un 9 su 10 da 50.000 Mila euro. La giocata è stata fatta da 1 euro con oro ed extra in abbonamento per 5 concorsi consecutivi e sono stati presi 9 numeri su 10 ed è stato indovinato il numero oro!!

Numeri vincenti:

6 11 21 24 26 41 46 60 62 64

Nuovamente protagonista il bar tabacchi Colorado cafè di via Leone XIII dove il 24 marzo si era reso protagonista di una vincita di 1 milione di euro. Due vincite record nel giro di pochi mesi per Caltanissetta e per l'attività della signora Zoda!



