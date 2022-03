Cronaca 2169

Caltanissetta, ancora un anziano investito da un'auto: ferito alla testa e sanguinante è stato trasportato in ospedale

Quando gli operatori del 118 sono arrivati il 90enne perdeva sangue ma per fortuna era vigili e coscente

Rita Cinardi

23 Marzo 2022 11:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ancora-un-anziano-investito-da-unauto-ferito-alla-testa-e-sanguinante-e-stato-trasportato-in-ospedale Copia Link Condividi Notizia

Ancora un anziano investito in centro città a Caltanissetta. Questa volta il povero malcapitato è un uomo di 90 anni che intorno alle 11.20 stava attraversando sulle strisce pedonali in via Conte Testasecca, all'altezza della Farmacia Messana, quando è stato preso in pieno da una Fiat Panda. L'uomo a seguito dell'urto è piombato violentemente sull'asfalto procurandosi una vistosa ferita alla testa. Quando gli operatori del 118 sono arrivati il 90enne perdeva sangue ma per fortuna era vigile e coscente. E' stato condotto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove sarà medicato e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno sentito il conducente del mezzo e regolato la viabilità.



Ancora un anziano investito in centro città a Caltanissetta. Questa volta il povero malcapitato è un uomo di 90 anni che intorno alle 11.20 stava attraversando sulle strisce pedonali in via Conte Testasecca, all'altezza della Farmacia Messana, quando è stato preso in pieno da una Fiat Panda. L'uomo a seguito dell'urto è piombato violentemente sull'asfalto procurandosi una vistosa ferita alla testa. Quando gli operatori del 118 sono arrivati il 90enne perdeva sangue ma per fortuna era vigile e coscente. E' stato condotto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove sarà medicato e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno sentito il conducente del mezzo e regolato la viabilità.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare