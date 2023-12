Caltanissetta, ancora termosifoni out all'alberghiero Di Rocco: studenti escono arbitrariamente da scuola

Nonostante le proteste, gli incontri e gli scioperi gli alunni ancora non conoscono la data di attivazione dei riscaldamenti

Redazione

19 Dicembre 2023

Continuano ad essere gelide le aule dell'istituto alberghiero Sen. di Rocco così gli alunni hanno protestato vibratamente saltando le lezioni per far sentire la loro voce. Nella giornata di lunedì dopo aver abbandonato la scuola una delegazione si è recata presso l'ex provincia, all'Asp di Caltanissetta e presso l'ufficio scolastico per chiedere notizie sull'attivazione dei termosifoni. Finora nessuna risposta nonostante le proteste, gli incontri e gli scioperi degli studenti.



