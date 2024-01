Politica 397

Caltanissetta, Amato lascia i "Liberalsocialisti per l'Italia": "Difficoltà ad esprimere il legittimo dissenso"

La decisione è stata assunta tre dopo la nomina a responsabile del dipartimento regionale "Diversamente abili"

Redazione

Il nisseno Calogero Jonathan Amato lascia i "Liberalsocialisti per l'Italia". L'addio giunge tre mesi dopo la nomina di responsabile regionale del dipartimento “Diversamente abili". Un saluto che arriva all'inizio del nuovo anno, da qui la decisione per il nisseno di "svolgere un bilancio teso a significare la personale permanenza nel soggetto politico Liberalsocialisti per l'Italia".

Una decisione seria e pacata è stata condotta da Amato il quale evidenzia che "nella piena consapevolezza che la difformità di vedute tra gli organismi dirigenti dei Liberalsocialisti ed il sottoscritto era già emersa nel corso dei precedenti mesi". Amato ha constatato in questi mesi delle difficoltà ad "esprimere il legittimo dissenso". Da qui la decisione irrevocabile con l'augurio "agli altri iscritti al movimento politico di poter continuare a svolgere il proprio percorso, con l'auspicio che, come più volte sollecitato, vengano convocati gli organismi preposti, così da poter esercitare nel miglior modo possibile la dialettica democratica".



