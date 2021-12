Salute 974

Caltanissetta, all'ospedale Sant'Elia riparte l'ambulatorio di Senologia: i chirurghi Di Martino e Ristagno eseguiranno visite settimanali

Ne saranno eseguite 18, di queste 12 saranno prenotate tramite Cup e le altre 6 su segnalazione del reparto di "Screening ca. della mammella" diretto dalla dottoressa Guadagnino

Rita Cinardi

E' ripartito oggi al primo piano dell'ospedale Sant'Elia, nei locali della Uosd "Screening ca. della mammella", l'ambulatorio di Senologia. A darne notizia il direttore sanitario di presidio Benedetto Trobia. "Sono previste 18 visite settimanali che saranno effettuate - spiega Trobia - grazie alla collaborazione della equipe della Breast Unit nel reparto dedicato alle mammografie. La novità assoluta è la collaborazione del dottore Giuseppe Di Martino responsabile della Breast Unit dell’Asp di Caltanissetta che sarà presente ogni lunedì pomeriggio per effettuare visite senologiche. L’invito alle donne è quello di prenotare le visite tramite Cup Ticket al fine di poter accedere alle prestazioni di visita senologica e laddove necessario ecografia e mammografia. Anche alle donne dell’area nord della provincia stiamo dando la possibilità di essere seguite da specialisti di alto livello sia nella cura che nella prevenzione delle patologie mammarie. In un momento difficile come quello della pandemia ancora in corso riusciamo a implementare i servizi per i cittadini al fine di garantire la salute di tutti".

Soddisfazione è stata espressa da Maria Grazia Pignataro, componente dell’associazione Onde Donneinmovimento, capofila del comitato Breast Unit. "Siamo soddisfatte del risultato raggiunto - spiega Maria Grazia Pignataro - perché si è riaperto in modo subito operativo l’ambulatorio di senologia che fa capo alla Breast Unit di Gela. A gestirlo saranno i senologi e chirurghi Giuseppe Di Martino, coordinatore provinciale della Breast Unit, e Maurizio Ristagno. Dopo 14 mesi abbiamo raggiunto quello che per noi era un obiettivo importante per l’intera cittadinanza e cioè la possibilità di riavere a Caltanissetta un ambulatorio di senologia. La nostra speranza è che questo ambulatorio, non solo funzioni a 360 gradi, ma che cresca e diventi un punto di riferimento per le donne nissene e per tutte le altre donne della provincia. Ogni lunedì a partire dalle 15 verranno a turno il dottore Di Martino e Ristagno e visiteranno circa 18 donne, 12 delle quali su prenotazione tramite Cup e 6 su indicazione del reparto di "Screening ca. della mammella", diretto dalla dottoressa Giuseppina Guadagnino.

Se lo screening della mammella non si è mai fermato, neanche in epoca covid-19 lo si deve alla responsabile dell'Unità dipartimentale, il medico radiologo Giuseppina Guadagnino. "I locali del reparto dello screening mammografico sito al primo piano - spiega la dottoressa Guadagnino - ogni lunedì pomeriggio sono a disposizione dei chirurghi senologi della Breast Unit per effettuare le visite senologiche. Le prenotazioni potranno essere effettuate mediante Cup. Presso l’ambulatorio di senologia saranno effettuate le prime visite, quelle succesive di controllo, e quelle di approfondimento dello screening mammografico. La collaborazione tra noi radiologi e i chirurgi senologi già da tempo attiva oggi si arricchisce della loro presenza nella nostra città con un appuntamento fisso settimanale, tutto ciò al fine di venire incontro a tutte le donne vista anche la diffusione delle patologie mammarie. Se durante la visita senologica il chirurgo dovesse reputare necessario completare con un esame ecografico o mammografico saranno concordati insieme. Un grazie per il lavoro svolto dalla direzione strategica e in particolare dal direttore sanitario Marcella Santino da sempre attenta alla prevenzione oncologica. Il suo è un lavoro silenzioso ma di grande dedizione e lo dimostra l'ennesimo risultato raggiunto".



