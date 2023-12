Attualita 329

Caltanissetta, all'istituto Manzoni-Juvara la protesta silenziosa degli alunni per chiedere manutenzione nelle scuole superiori

Gli studenti hanno manifestato evidenziando le tante anomalie tra le quali la mancata attivazione dei termosifoni

Nella sede dell'istituto Manzoni - Juvara, si è tenuto il primo di una serie di provvedimenti, volti a sensibilizzare gli organi provinciali ad attenzionare problematiche che da ormai troppo tempo vedono protagonisti non solo le scuole superiori della città di Caltanissetta ma anche di tutta la provincia.

Gli alunni hanno manifestato, in maniera formale, scioperando davanti alle singole sedi, evidenziando il disagio riscontrato nel corso dei mesi.

Tra le difficoltà che vedono protagonisti gli istituti Manzoni - Juvara, ci sono non solo il mancato funzionamento dei termosifoni, ma anche problemi strutturali, i quali debilitano il corretto svolgimento delle lezioni. In una classe, esattamente la 3B Economico accolta nell'aula 44 della scuola le infiltrazioni d'acqua nelle giornate piovose sono costanti. Capitolo a parte la mancata manutenzione dell'ascensore che permette a chi ha difficoltà motorie a raggiungere i piani superiori.



