Caltanissetta, all'istituto Don Milani "scuola amica dell'Unicef" la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Gli alunni hanno mostrato sensibilità e attenzione verso i bambini meno fortunati che vivono in Paesi meno avanzati del nostro

Redazione

L’Istituto Comprensivo “Don Milani” “Scuola Amica dell’UNICEF”, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e dell’Adolescenza, ha promosso l’attività di approfondimento sui diritti negati ai bambini e agli adolescenti, attraverso rappresentazioni, recite di poesie, esecuzioni di brani inediti, video documentari e power point.

Le attività hanno sensibilizzato e coinvolto gli alunni partecipanti, sulle tematiche della violazione dei diritti, sullo sfruttamento del lavoro minorile e sui temi che riguardano la libertà e la legalità. Dopo l’introduzione curata dalla referente UNICEF, prof.ssa Letizia Valenza, con gli alunni della classe 2 E, si sono esibiti gli alunni delle classi 1F, 1H, 1C, 2C, 2D, 2B, 3A e 1A della scuola secondaria di primo grado. Anche gli alunni delle classi quinte A/B/C/E/F/G della scuola primaria hanno celebrato la "Giornata dei diritti dei fanciulli" alla presenza della professoressa Nicosia, presidente provinciale dell'Unicef, e del dirigente prof. Antonio Diblio.

Gli alunni, preparati con cura dai docenti di classe e coordinati dalla referente alla legalità per la Scuola Primaria ins. Liliana Zappala', attraverso canti e poesie si sono emozionati ed hanno emozionato gli adulti presenti alla manifestazione. Insieme si è riflettuto sul valore dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti e i giovani alunni hanno mostrato sensibilità e attenzione verso i bambini meno fortunati che vivono in Paesi meno avanzati del nostro.

La mattinata si è conclusa con momenti di profonda riflessione e con un dibattito, guidato dal dirigente scolastico e ciascun bambino ha ricevuto in dono una piccola girandola dell'Unicef in ricordo della giornata. Le attività della giornata rientrano nell'ambito della macro area della legalità del nostro Istituto e fanno capo al Progetto dal titolo "Noi e gli altri solidarietà e rispetto".



